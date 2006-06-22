Лысенко София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко София Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2006

Отец: Лысенко Алексей

Мать: Лысенко Юлия Николаевна

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