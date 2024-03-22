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Пален Владимир Анатольевич

Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

13.08.1880

Дата смерти

08.11.1963

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1880

Отец: Фон Дер Пален Анатолий Владимирович

Мать: Фон-Дер-Пален Мария Ивановна

Петергоф, Петергофский уезд
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: скрыто настройками приватности

Sankt Petersburg
Бракосочетание
10.02.1923

Жена: Пален София

Berlin
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пален София

Смерть
08.11.1963
Wiesbaden, HE Germany
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