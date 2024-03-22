Пален Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1880
Дата смерти08.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1880
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: скрыто настройками приватности
Sankt Petersburg
Бракосочетание
10.02.1923
Жена: Пален София
Berlin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пален София
Смерть
08.11.1963
Wiesbaden, HE Germany