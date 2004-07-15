Кривченков Иван Борисович
Место рожденияСССР, Рязанская область, Ухоловский район, поселок
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти15.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
СССР, Рязанская область, Ухоловский район, поселок
Рождение ребёнка
24.12.1956
Сын: Кривченков Николай Иванович
Мать ребёнка: Кривченкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривченкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривченкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривченкова Мария
Смерть
15.07.2004
Причина смерти: самоубийство