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Кривченков Иван Борисович

Место рождения

СССР, Рязанская область, Ухоловский район, поселок

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

15.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: Кривченков Борис Иванович

Мать: Кривченкова Пелагея Григорьевна

СССР, Рязанская область, Ухоловский район, поселок
Рождение ребёнка
24.12.1956

Сын: Кривченков Николай Иванович

Мать ребёнка: Кривченкова Мария

Сафониха, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривченкова Мария

Сафониха, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривченкова Мария

Сафониха, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривченкова Мария

Смерть
15.07.2004
Сафониха, Рузский, Московская область
Причина смерти: самоубийство
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