Провансова (Бахтина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Михаил Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.2003
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.09.2014
Отец ребёнка: Провансов Игорь
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Провансов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан