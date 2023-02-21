Провансова (Бахтина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провансова (Бахтина) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Михаил Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.2003

Сын: Бахтин Глеб Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.09.2014

Сын: Провансов Виктор Игорь

Отец ребёнка: Провансов Игорь

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провансов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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