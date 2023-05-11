Кошкина мария (филиппова) филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина мария (филиппова) филипповна

Кошкина мария (филиппова) филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1935

Сын: Кошкин владимир васильевич

Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин василий афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротких ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close