Кошкина мария (филиппова) филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1935
Сын: Кошкин владимир васильевич
Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротких ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Кошкин василий афанасьевич
Смерть
Неизвестно