Ковтун Юрий Васильевич
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения18.05.1939
Дата смерти18.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939
Отец: Ковтун Василий Иванович
Мать: Мария Васильевна
Киев, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
киностудия им. Александра Довженко
техник звукозаписи
Смерть
18.04.1994
Киев
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9