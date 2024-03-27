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Ковтун Юрий Васильевич

Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

18.05.1939

Дата смерти

18.04.1994

Пол

Мужской

Отец

После 1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939

Отец: Ковтун Василий Иванович

Мать: Мария Васильевна

Киев, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
киностудия им. Александра Довженко
техник звукозаписи
Смерть
18.04.1994
Киев
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9
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