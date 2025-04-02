Соколов Фёдор Прокопьевич 25.02.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соколов Фёдор Прокопьевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 25.02.1857 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Соколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
Мать
Соколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1857 ст.

Отец: Соколов Прокопий Максимович

Мать: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна

Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-DZX3?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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