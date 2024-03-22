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Прокофьев Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1886 ст.

Отец: Прокофьев Фёдор Прокофьевич

Мать: Прокофьева Анна Фоминична

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.

Сын: Прокофьев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1914 ст.

Сын: Прокофьев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Дочь: Прокофьева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Прокофьев Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Капитолина Васильевна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Капитолина Васильевна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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