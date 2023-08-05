Чазова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Бочкарёва Маргарита Гаврииловна
Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна
Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно