Чазова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Бочкарёва Маргарита Гаврииловна

Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович

Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Мерзлякова Анимаиса Гавриловна

Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Чазов Гавриил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чазов Гавриил Антонович

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