Ангальт Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ангальт ПЕТЕР
Мать: Ушакова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Евгения
Мать ребёнка: Нелидова Вселина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Анна
Мать ребёнка: Нелидова Вселина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Цирил
Мать ребёнка: Нелидова Вселина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нелидова Вселина
Смерть
Неизвестно