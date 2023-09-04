Ангальт Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ангальт Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ангальт ПЕТЕР

Мать: Ушакова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Евгения

Мать ребёнка: Нелидова Вселина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Анна

Мать ребёнка: Нелидова Вселина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Цирил

Мать ребёнка: Нелидова Вселина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелидова Вселина

Смерть
Неизвестно
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