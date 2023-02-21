Лукерья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Герасимов
Смерть
Неизвестно