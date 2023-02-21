Лукерья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Герасимов

Смерть
Неизвестно
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