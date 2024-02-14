Исхаков Хабир Гизатулла Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Исхаков Минхази Гизатулла Улы
Мать: Нугзиган Садык Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно