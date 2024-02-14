Исхаков Хабир Гизатулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Исхаков Минхази Гизатулла Улы

Мать: Нугзиган Садык Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьямбану Гаязетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьямбану Гаязетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьямбану Гаязетдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьямбану Гаязетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьямбану Гаязетдин Кызы

Смерть
Неизвестно
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