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Свистунов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2003

Сын: Свистунов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Свистунова Марина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.2011

Сын: Свистунов Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Свистунова Марина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Марина Владимировна

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