Свистунов Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.2003
Сын: Свистунов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Свистунова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
17.02.2011
Сын: Свистунов Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Свистунова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно