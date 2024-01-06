Кузьмичев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмичев Николай

Мать: Кузьмичева Евдокия Захарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Елизавета

Смерть
Неизвестно
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