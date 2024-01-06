Кузьмичев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмичев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмичева Елизавета
Смерть
Неизвестно