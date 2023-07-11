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Голополосов Тимофей Афонасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Голополосов Афонасий Яковлев

Мать: не указана

Смерть
1855
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