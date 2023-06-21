Коваленко Василий Иванович
Место рожденияТолстое
Дата рождения1831
Дата смерти21.01.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коваленко Иван
Толстое
Рождение ребёнка
05.02.1876
Сын: Коваленко Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна
41870 Tovsta, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
23.11.1879
Сын: Коваленко Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна
Толстое
Рождение ребёнка
01.01.1882
Сын: Коваленко Гордий Васильевич
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна
41870 Tovsta, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1910
Толстое