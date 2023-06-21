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Коваленко Василий Иванович

Место рождения

Толстое

Дата рождения

1831

Дата смерти

21.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коваленко Иван

Мать: не указана

Толстое
Рождение ребёнка
05.02.1876

Сын: Коваленко Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна

41870 Tovsta, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
23.11.1879

Сын: Коваленко Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна

Толстое
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Коваленко Гордий Васильевич

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Евфимиевна

41870 Tovsta, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1910
Толстое
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