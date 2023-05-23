(Сорокина) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Пелагея Семёновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

23.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: Сорокин Семен

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Сагайдачных Юрий Кириллович

Отец ребёнка: Сагайдачный Кирилл Козьмич

Дракино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагайдачный Кирилл Козьмич

Смерть
23.04.1981
Россия
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