(Сорокина) Пелагея Семёновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.10.1903
Дата смерти23.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: Сорокин Семен
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Сагайдачных Юрий Кириллович
Отец ребёнка: Сагайдачный Кирилл Козьмич
Дракино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1981
Россия