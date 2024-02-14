Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Пётр Герасимович
Мать: Фёкла Евдокимовна
Рождение ребёнка
С 1780 по 1786 ст.
Дочь: Устинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Маланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1788 ст.