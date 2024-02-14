Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Петрович

Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1741 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

С 1780 по 1786 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Пётр Герасимович

Мать: Фёкла Евдокимовна

Рождение ребёнка
С 1780 по 1786 ст.

Дочь: Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Маланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1788 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close