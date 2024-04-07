Федяев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948
Рождение ребёнка
27.02.1970
Сын: Федяев Эдуард Анатольевич
Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1976
Дочь: Федяева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Федяев Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна
Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1991
Дочь: Федяева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна