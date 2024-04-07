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Федяев Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: Федяев Владимир Иванович

Мать: Федяева Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
27.02.1970

Сын: Федяев Эдуард Анатольевич

Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
30.07.1976

Дочь: Федяева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Федяев Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1991

Дочь: Федяева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Федяева Лидия Васильевна

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