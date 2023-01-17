Маняк Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маняк Наталия Васильевна

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Место рождения

Мукачево, Закарпатська область

Дата рождения

26.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984

Отец: Маняк Василий Ильич

Мать: Бельченко Наталья Владимировна

Мукачево, Закарпатська область
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