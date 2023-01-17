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Маняк Наталия Васильевна
Маняк Наталия Васильевна
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Место рождения
Мукачево
, Закарпатська область
Дата рождения
26.04.1984
Пол
Женский
Отец
Маняк Василий Ильич
Мать
Бельченко Наталья Владимировна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984
Отец:
Маняк Василий Ильич
Мать:
Бельченко Наталья Владимировна
Мукачево
, Закарпатська область
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