Исаева (Треколич) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Треколич) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

НЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955

Отец: Треколич Владимир Степанович

Мать: Ковтун Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1978

Сын: Исаев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1987

Дочь: Эванс Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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