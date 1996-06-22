Вдовкина (Утюгова) Зоя
Место рожденияБашкирия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вдовкин Николай
п.Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Смерть
22.06.1996
? Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, РФ