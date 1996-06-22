Вдовкина (Утюгова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовкина (Утюгова) Зоя

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия
Рождение ребёнка
19.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вдовкин Николай

п.Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Смерть
22.06.1996
? Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, РФ
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