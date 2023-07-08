Елена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
16.08.1867 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
20.02.1869 ст.
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
21.08.1872 ст.
Сын: Орлов Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Константин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Рождение ребёнка
11.12.1880 ст.
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Лукьянов
Смерть
Неизвестно