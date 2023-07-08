Елена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1867 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1869 ст.

Сын: Орлов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1872 ст.

Сын: Орлов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Константин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1877 ст.

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1880 ст.

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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