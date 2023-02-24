Шатяев ВОВ Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатяев ВОВ Павел Степанович

Шатяев ВОВ Павел Степанович

avatar

Место рождения

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

26.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шатяев Степан Ефремович

Мать: Шатяева ?

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1921

Дочь: Ставская - Капустина Антонида Павловна

Мать ребёнка: Шатяева Федора Петровна

Смерть
26.01.1945
Город Полесск , Калининградская область , Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close