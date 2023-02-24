Шатяев ВОВ Павел Степанович
Место рожденияСело Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1897
Дата смерти26.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шатяев Степан Ефремович
Мать: Шатяева ?
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1921
Дочь: Ставская - Капустина Антонида Павловна
Мать ребёнка: Шатяева Федора Петровна
Смерть
26.01.1945
Город Полесск , Калининградская область , Россия