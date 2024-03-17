Киреенок Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреенок Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Анастасия Витальевна

Рождение ребёнка
30.08.2004

Дочь: Киреенок Александра Андреевна

Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна

Рождение ребёнка
15.05.2010

Сын: Киреенок Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна

Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Киреенок Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна

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