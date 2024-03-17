Киреенок Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2004
Дочь: Киреенок Александра Андреевна
Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна
Рождение ребёнка
15.05.2010
Сын: Киреенок Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Киреенок Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Мачульская Анастасия Витальевна