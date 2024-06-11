Селиван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

1692 г.р.

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Андрей Степанов

Мать: Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Евтеева

Место жительства
Неизвестно
Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кирилл Селиванов

Мать ребёнка: Василиса Евтеева

Смерть
Неизвестно

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