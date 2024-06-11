Селиван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Андрей Степанов
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Евтеева
Место жительства
Неизвестно
Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кирилл Селиванов
Мать ребёнка: Василиса Евтеева
Смерть
Неизвестно