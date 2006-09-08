Валеев Булат Марсельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Булат Марсельевич

Валеев Булат Марсельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2006

Отец: Валеев Марсель Ильдусович

Мать: Валеева Гульназ Рафисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close