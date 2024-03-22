Пасемина Настасья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно