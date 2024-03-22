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Пасемина Настасья Васильевна

Место рождения

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пасемин Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пасемин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Пасемин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пасемин Дмитрий Михайлович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасемин Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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