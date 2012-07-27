Бахитов Тагир Юнусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахитов Тагир Юнусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1928

Дата смерти

27.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна

Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Бахитов Адельша Тагирович

Мать ребёнка: Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна

Смерть
27.07.2012
Бого
Похороны
Неизвестно
Мусульманское кладбище г. Богородицк
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