Псёл Демьян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Псёл Пётр
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Олейникова Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Малайчина Раиса Демьяновна
Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псёл Екатерина Демьяновна
Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псёл Агафья Викторовна
Смерть
1973