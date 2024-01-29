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Псёл Демьян Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Псёл Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Олейникова Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Малайчина Раиса Демьяновна

Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псёл Екатерина Демьяновна

Мать ребёнка: Псёл Агафья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псёл Агафья Викторовна

Смерть
1973
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