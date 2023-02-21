Чорненькая Пётр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1946
Дочь: Севидова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Чорненькая Анна Васильевна
Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чорненький Леонид Петрович
Мать ребёнка: Чорненькая Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно