Чорненькая Пётр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорненькая Пётр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1946

Дочь: Севидова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Чорненькая Анна Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорненький Леонид Петрович

Мать ребёнка: Чорненькая Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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