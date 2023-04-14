(Климова) Ольга Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Климова) Ольга Константинова

(Климова) Ольга Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.

Отец: Климов Константин Зотиков

Мать: Климова Анна Сосипатрова

Место жительства
1911 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68635#63
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close