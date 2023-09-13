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Евдокия
Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пряников Онисифор (Нестор) Максимов
Мать
Мария Матвеева
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Пряников Онисифор (Нестор) Максимов
Мать:
Мария Матвеева
Смерть
Неизвестно
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