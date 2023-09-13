Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пряников Онисифор (Нестор) Максимов

Мать: Мария Матвеева

Смерть
Неизвестно
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