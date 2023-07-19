Филиппов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Борис

Место рождения

вроде бы из Мордовии

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Филиппов Василий

Мать: не указана

вроде бы из Мордовии
Рождение ребёнка
04.03.1946

Сын: Филиппов Юрий

Мать ребёнка: Филиппова Зинаида

Россия
Развод
1951

Жена: Филиппова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
военный летчик
Смерть
Неизвестно
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