Филиппов Борис
Место рождениявроде бы из Мордовии
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Филиппов Василий
вроде бы из Мордовии
Рождение ребёнка
04.03.1946
Сын: Филиппов Юрий
Мать ребёнка: Филиппова Зинаида
Россия
Развод
1951
Жена: Филиппова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
военный летчик
Смерть
Неизвестно