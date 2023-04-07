Лысенкова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенкова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1936

Сын: Лысенков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенков Петр Иванович

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенкова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенков Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысенков Иван

Смерть
Неизвестно
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