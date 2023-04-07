Лысенкова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1936
Сын: Лысенков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенкова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенков Василий Иванович
Отец ребёнка: Лысенков Иван
Смерть
Неизвестно