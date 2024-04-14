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Волкова Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Волков Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
28.05.1919

Сын: Волков Иван Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович

Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Пётр Семёнович

Смерть
1959
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