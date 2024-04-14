Волкова Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
28.05.1919
Сын: Волков Иван Петрович
Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович
Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959