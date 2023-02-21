Рындина (Сафонова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРындина (Сафонова) Надежда Николаевна

Рындина (Сафонова) Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.?

Отец: Сафонов Николай

Мать: Сафонова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Рындин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1984

Сын: Рындин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Вершинина Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рындин Владимир Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close