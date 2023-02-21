Рындина (Сафонова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.?
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.?
Отец: Сафонов Николай
Мать: Сафонова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1981
Сын: Рындин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1984
Сын: Рындин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Вершинина Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно