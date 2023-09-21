Хаджиогло Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаджиогло Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Хаджиогло Сафта Лилия Анатольевна

Мать ребёнка: Македонская София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаджиогло Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Македонская София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Македонская София

Смерть
Неизвестно
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