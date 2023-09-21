Хаджиогло Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Хаджиогло Сафта Лилия Анатольевна
Мать ребёнка: Македонская София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаджиогло Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Македонская София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Македонская София
Смерть
Неизвестно