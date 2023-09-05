Иванова (Нестерова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Нестерова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

С 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1888

Муж: Иванов Иван Васильевич

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО ф.1049 оп.1 д.367
Место жительства
01.05.1888 ст.
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
С 1920
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