Иванова (Нестерова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиС 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.1888
ГАТО ф.1049 оп.1 д.367
Место жительства
01.05.1888 ст.
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Смерть
С 1920