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Алексеев Константин Мартинианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Жена: Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Алексеев Иоанн Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Дочь: Алексеева Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Алексеева Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Врублевская (Алексеева) Стефанида Константиновна

Мать ребёнка: Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна

Смерть
1942

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