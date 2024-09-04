Алексеев Константин Мартинианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Алексеев Иоанн Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Дочь: Алексеева Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Алексеева Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Врублевская (Алексеева) Стефанида Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна
Смерть
1942