Лахменков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахменков Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1926

Сын: Лахменков Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотненко Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лахменков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лахменков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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