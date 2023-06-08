Лахменков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1926
Сын: Лахменков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотненко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лахменков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лахменков Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно