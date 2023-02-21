Козлова Степанида Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Степанида Дамианова

Козлова Степанида Дамианова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Настасья Архипова

Отец ребёнка: Козлов Архипп Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Козлов Архипп Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Архипп Иоаннов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close