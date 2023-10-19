Пущин Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1809
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фонвизина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пущин Лев Федорович
Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
До 1809