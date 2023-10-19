Пущин Федор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПущин Федор Никифорович

Пущин Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1801 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фонвизина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пущин Лев Федорович

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пущин Николай Федорович

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пущина Евдокия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
До 1809
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close