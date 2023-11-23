Закедский Вячеслав Иоаннович
Место рожденияSpasskoye, Yaroslavsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рождения01.01.1878
Дата смерти23.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Spasskoye, Yaroslavsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
С 11 мая 1917 года — священник церкви Александра Невского (тюремной) г.Рыбинска
Смерть
23.08.1918
Rybinsk, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia