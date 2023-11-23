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Закедский Вячеслав Иоаннович

Место рождения

Spasskoye, Yaroslavsky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

23.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Закедский Иоанн Константинов

Мать: Закедская Евпраксия Владимирова

Spasskoye, Yaroslavsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
С 11 мая 1917 года — священник церкви Александра Невского (тюремной) г.Рыбинска
Смерть
23.08.1918
Rybinsk, Gorod Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia
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