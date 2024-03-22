Веретенникова (Флягина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова (Флягина) Елена Анатольевна

Место рождения

Богданович, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

11.03.1966

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: Флягин Анатолий Тимофеевич

Мать: Громилина Вера Сергеевна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
22.07.1985

Муж: Веретенников Александр Вениаминович

Нурабадский пос. Совет народных депутатов г. Ангрена Ташкентской обл.
Рождение ребёнка
20.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веретенников Александр Вениаминович

Данилово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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