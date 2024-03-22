Веретенникова (Флягина) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966
Бракосочетание
22.07.1985
Нурабадский пос. Совет народных депутатов г. Ангрена Ташкентской обл.
Рождение ребёнка
20.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веретенников Александр Вениаминович
Данилово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл