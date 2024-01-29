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Насыров Ренат Халимович
Насыров Ренат Халимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1952
Пол
Мужской
Отец
Насыров Халим Шафигулович
1927 г.р.
Мать
Насырова Масгуда Хазимухамедовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1952
Отец:
Насыров Халим Шафигулович
Мать:
Насырова Масгуда Хазимухамедовна
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