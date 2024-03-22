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Нижник Адам Онуфриевич

Место рождения

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Нижник Онуфрий Мартынович

Мать: Пракседа

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Нижник Стефан

Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Нижник Феодосий

Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Нижник Герасим

Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Бракосочетание
1876

Жена: Екатерина Михайловна

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нижник Антонина Ивановна

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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