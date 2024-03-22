Нижник Адам Онуфриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Нижник Онуфрий Мартынович
Мать: Пракседа
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Нижник Стефан
Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Нижник Феодосий
Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Нижник Герасим
Мать ребёнка: Нижник Антонина Ивановна
Бракосочетание
1876
Жена: Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нижник Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно