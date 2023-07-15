Кочеткова (Моисеева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: Моисеев Василий Иванович
Мать: Моисеева Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
30.12.1963
Сын: Кочетков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Кочетков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1968
Дочь: Давыдова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кочетков Владимир Яковлевич