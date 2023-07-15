Кочеткова (Моисеева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Моисеева) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: Моисеев Василий Иванович

Мать: Моисеева Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
30.12.1963

Сын: Кочетков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Кочетков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1968

Дочь: Давыдова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кочетков Владимир Яковлевич

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