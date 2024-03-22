Корабельников Пётр Фомич (Фомин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Пётр Фомич (Фомин)

Место рождения

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
28.02.1909 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Метрическая книга записей рождений, браков, смертей Фроловской церкви г. Каширы том 11 Архив г.о. Кашира Фонд Каширский отдел записи актов гражданского состояния Московской области Опись № 1 дел посто... Показать все
Смерть
Неизвестно
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