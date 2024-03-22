Корабельников Пётр Фомич (Фомин)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
28.02.1909 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Метрическая книга записей рождений, браков, смертей Фроловской церкви г. Каширы том 11 Архив г.о. Кашира Фонд Каширский отдел записи актов гражданского состояния Московской области Опись № 1 дел посто... Показать все
Смерть
Неизвестно