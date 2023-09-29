Божко (Иванова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко (Иванова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1972

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1972

Отец: Иванов Владимир Сергеевич

Мать: Иванова Раиса

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